PR-эффект для Запада. Украина бьет по мирным россиянам

«Зачем противник бьёт по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чём смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого», - заключил российский лидер в ходе общения с лауреатами Госпремий в Кремле.



Ранее, 1 июня, город Шебекино Белгородской области подвергся массированному украинскому обстрелу. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, ВСУ обстреляли белгородский город снарядами «Града». Власти также заявляют о сложной обстановке в Шебекинском городском округе. После обстрелов повреждено или уничтожено более 60 домов, восемь человек пострадали. Власти начали вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов.