PR-эффект для Запада. Украина бьет по мирным россиянам
Украина бьет по жилым российским массивам ради PR-эффекта для западных СМИ. Защитить Белгородскую область и другие приграничные регионы от ударов Украины по мирным жителям можно, освободив Харьковскую область и создав в приграничье отряды теробороны.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит военного смысла в ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ) по жилым районам, сообщает РИА Новости.
«Зачем противник бьёт по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чём смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого», - заключил российский лидер в ходе общения с лауреатами Госпремий в Кремле.
Ранее, 1 июня, город Шебекино Белгородской области подвергся массированному украинскому обстрелу. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, ВСУ обстреляли белгородский город снарядами «Града». Власти также заявляют о сложной обстановке в Шебекинском городском округе. После обстрелов повреждено или уничтожено более 60 домов, восемь человек пострадали. Власти начали вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов.
Только освобождение Харькова может решить проблему обстрелов Белгородской области, завил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН.
«По-хорошему надо проводить операцию по освобождению Харьковской области, как говорил губернатор этого района. Когда это будет проведено, не знаю, потому что это сугубо политический вопрос. С военной точки зрения это может быть сделано в достаточно короткие сроки. Введением военного положения врага не разгромить, разгромить можно проведением наступательных операций. Даже обороной врага не громят. Швыряние ракетами к конечной цели не приведет, это лишь средство, которое обеспечивает подготовку условий для крупномасштабного наступления», - отметил Сивков.
Член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в интервью НСН призвал ввести приграничных регионах план территориальной обороны.
«Украинцы поливают из «Града» по Шебекино. Там не может быть никаких точных ударов. «Град» бьёт не точечно, а по площади. Шебекино намеренно стирается с лица земли, чтобы отвлечь наши войска, а также посеять панику среди населения. Знаю, что у белгородцев нет никакой паники. Да, тяжело, да, у украинцев нет недостатка боеприпасов. Но у народа нет паники, есть только сплочение и ожесточенность против врага. Конечно, хотелось бы, чтобы ввели план территориальной обороны. Он существует у нас. Я считаю, что отвечать за тероборону должен главкомат сухопутных войск», - считает Гурулев.
Ранее эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в комментарии «Радиоточке НСН» заявил, что небольшие удары ВСУ по гражданской инфраструктуре «несут пока больше пиар-эффекта для западных СМИ».
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