Появилось видео прохода кораблями ВМФ РФ Босфора для учений в Чёрном море
Отряд в составе шести больших десантных кораблей Военно-морского флота России направляются для участия в манёврах в Черное море. Они выполняют плановый переход из Средиземноморья, информирует министерство обороны РФ.
Корабли «Королёв», «Минск» и «Калининград» уже прошли проливы Босфор и Дарданеллы. Видео публикует Минобороны РФ. «Пётр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» войдут в черноморскую акваторию в течение ближайших суток.
Ранее Минобороны сообщило о выходе двух десятков кораблей Балтийского флота в море для учений. Кроме того, в дальний поход отправились корветы «Стойкий» и «Сообразительный».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru