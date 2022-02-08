Появилось видео прохода кораблями ВМФ РФ Босфора для учений в Чёрном море

Отряд в составе шести больших десантных кораблей Военно-морского флота России направляются для участия в манёврах в Черное море. Они выполняют плановый переход из Средиземноморья, информирует министерство обороны РФ.

Корабли «Королёв», «Минск» и «Калининград» уже прошли проливы Босфор и Дарданеллы. Видео публикует Минобороны РФ. «Пётр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» войдут в черноморскую акваторию в течение ближайших суток.

Ранее Минобороны сообщило о выходе двух десятков кораблей Балтийского флота в море для учений. Кроме того, в дальний поход отправились корветы «Стойкий» и «Сообразительный».