Посол ЛНР допустил скорую попытку прорыва ВСУ на сватовском направлении
Вооруженные силы Украины сконцентрировали до 35 тысяч бойцов на сватовском направлении. Об этом заявил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник, передает ТАСС.
По словам дипломата, не исключена скорая попытка прорыва украинской армии. Мирошник отметил, что на этом участке сосредоточили до 30-35 тысяч личного состава, и «американцы требуют бросить их в бой».
«Им (США. - НСН) нужны "перемоги" (победы. - НСН) в преддверии выборов. Их вбросы в вооружение Украины - это вложения в предвыборную кампанию демократов. И теперь от Киева они будут требовать выполнения своей части договора, какой бы крови им это ни стоило», - подчеркнул посол ЛНР.
Ранее Мирошник заявил об эвакуации медицинских и социальных учреждений из Сватово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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