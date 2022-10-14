Посол ЛНР допустил скорую попытку прорыва ВСУ на сватовском направлении

По словам дипломата, не исключена скорая попытка прорыва украинской армии. Мирошник отметил, что на этом участке сосредоточили до 30-35 тысяч личного состава, и «американцы требуют бросить их в бой».

«Им (США. - НСН) нужны "перемоги" (победы. - НСН) в преддверии выборов. Их вбросы в вооружение Украины - это вложения в предвыборную кампанию демократов. И теперь от Киева они будут требовать выполнения своей части договора, какой бы крови им это ни стоило», - подчеркнул посол ЛНР.



Ранее Мирошник заявил об эвакуации медицинских и социальных учреждений из Сватово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

