Польша создаст новую дивизию на востоке страны
Вице-премьер Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что польские власти утвердили концепцию создания на востоке страны нового военного формирования - Первой дивизии пехоты легионов, сообщает ТАСС.
По его словам, восточную часть Польши планируется наполнить польским войском, с этой целью создаются новые воинские подразделения.
«Между 16-й механизированной дивизией, действующей прежде всего в Варминьско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, действующей в основном в Мазовецком и Люблинском воеводстве, создается Первая дивизия пехоты легионов, которая будет действовать преимущественно на территории Подляского воеводства», - указал министр.
Блащак добавил, что новое подразделение планируется оснастить американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2, самоходными гаубицами польского производства Krab, южнокорейскими К-9 и беспилотными системами разведки.
Ранее представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что власти Польши рассматривают возможность передачи Украине символического числа танков Leopard, сообщает RT.
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