Польша создаст новую дивизию на востоке страны

По его словам, восточную часть Польши планируется наполнить польским войском, с этой целью создаются новые воинские подразделения.

«Между 16-й механизированной дивизией, действующей прежде всего в Варминьско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, действующей в основном в Мазовецком и Люблинском воеводстве, создается Первая дивизия пехоты легионов, которая будет действовать преимущественно на территории Подляского воеводства», - указал министр.

Блащак добавил, что новое подразделение планируется оснастить американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2, самоходными гаубицами польского производства Krab, южнокорейскими К-9 и беспилотными системами разведки.

Ранее представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что власти Польши рассматривают возможность передачи Украине символического числа танков Leopard, сообщает RT.

