Польша передала Украине 250 танков Т-72
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава передала Киеву 250 танков Т-72, сообщает ТАСС.
На пресс-конференции в Стокгольме после переговоров со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном он отметил, что Польша намерена продолжить активную поддержку Украины и в будущем планирует отправить ещё несколько десятков боевых машин.
«Польша уже поставила на Украину 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и ещё 14 Leopard», - сказал Моравецкий.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Украина не сможет выдержать длительный конфликт без помощи со стороны стран Запада, пишут «Известия».
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