Польша передала Украине 250 танков Т-72

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава передала Киеву 250 танков Т-72, сообщает ТАСС.

Небензя заявил, что западные танки на Украине «погоды не сделают»

На пресс-конференции в Стокгольме после переговоров со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном он отметил, что Польша намерена продолжить активную поддержку Украины и в будущем планирует отправить ещё несколько десятков боевых машин.

«Польша уже поставила на Украину 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и ещё 14 Leopard», - сказал Моравецкий.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Украина не сможет выдержать длительный конфликт без помощи со стороны стран Запада, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:СпецоперацияТанкиУкраинаПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры