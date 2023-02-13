Польша передала Украине 250 танков Т-72

На пресс-конференции в Стокгольме после переговоров со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном он отметил, что Польша намерена продолжить активную поддержку Украины и в будущем планирует отправить ещё несколько десятков боевых машин.

«Польша уже поставила на Украину 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и ещё 14 Leopard», - сказал Моравецкий.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Украина не сможет выдержать длительный конфликт без помощи со стороны стран Запада, пишут «Известия».

