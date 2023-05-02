Полковник Литовкин заявил, что Киев использует заявления о контрнаступлении как психологическое оружие

«Уже сложилась мифологема, которая призвана убедить людей, что контрнаступление начнется не сегодня-завтра, что оно будет страшным, мощным», — указал эксперт.

Литовкин подчеркнул, что такие заявления рассчитаны на «слушающую, читающую» публику, однако армия России не читает подобные материалы и «занимается делом». По словам обозревателя, за заявлениями Киева о контрнаступлении кроется неготовность к подобной операции. Литовкин считает, что у ВСУ не хватает техники, боеприпасов и солдат для наступления, пишет РИА ФАН.

«И главное, что у них не хватает решающих видов вооружения. Например, авиации. Какое наступление может быть, если танки и бронетехника с воздуха не прикрыты штурмовиками, бомбардировщиками, ударными вертолетами? Это подставляться под разгром», — подчеркнул эксперт.

