Полковник Литовкин заявил, что Киев использует заявления о контрнаступлении как психологическое оружие
Власти Украины используют заявления о готовящемся контрнаступлении своей армии в качестве психологического воздействия на российских военных. Об этом заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с Ura.ru.
«Уже сложилась мифологема, которая призвана убедить людей, что контрнаступление начнется не сегодня-завтра, что оно будет страшным, мощным», — указал эксперт.
Литовкин подчеркнул, что такие заявления рассчитаны на «слушающую, читающую» публику, однако армия России не читает подобные материалы и «занимается делом». По словам обозревателя, за заявлениями Киева о контрнаступлении кроется неготовность к подобной операции. Литовкин считает, что у ВСУ не хватает техники, боеприпасов и солдат для наступления, пишет РИА ФАН.
«И главное, что у них не хватает решающих видов вооружения. Например, авиации. Какое наступление может быть, если танки и бронетехника с воздуха не прикрыты штурмовиками, бомбардировщиками, ударными вертолетами? Это подставляться под разгром», — подчеркнул эксперт.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- СМИ: Россия возобновит покупку иностранной валюты в мае
- Полковник Литовкин заявил, что Киев использует заявления о контрнаступлении как психологическое оружие
- Шольц: Украина не может атаковать территорию России западным оружием
- Россия нанесла удар по железнодорожной станции в Краматорске
- Российский комплекс «Штурм-С» остановил танковый прорыв Украины
- Минобороны: самолеты ВКС эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек
- Военкоры: Украина пыталась отбросить силы России из Артемовска с помощью резервных отрядов
- Срок годности продуктов предложено сделать заметнее
- США строго накажут россиянина Черкасова в случае экстрадиции
- СМИ: центры репатриации из России в Израиль возобновят работу при росте желающих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru