Полиция Ростова изъяла оружие и технику, оставшиеся после ухода «Вагнера»
Ростовские полицейские изъяли оружие и технику, оставшиеся после ухода из города группы «Вагнера», сообщили в общественном совете при УМВД по Ростову-на-Дону.
В ведомстве рассказали, что 24-25 июня полицейские Ростова вместе с военными министерства обороны в составе следственно-оперативных групп обследовали все участки города, где были найдены боеприпасы и оружие «Вагнеров».
Таким образом, правоохранители нашли и изъяли патроны, ручной пулемёт Калашникова (РПК), гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный бронетранспортер (БТР), УАЗ «Патриот», пулеметные ленты и другое.
В ходе мятежа бойцы ЧВК «Вагнер» под руководством Пригожина в полной боеготовности утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и двинулись в направлении Москвы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru