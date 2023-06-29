Полиция Ростова изъяла оружие и технику, оставшиеся после ухода «Вагнера»

В ведомстве рассказали, что 24-25 июня полицейские Ростова вместе с военными министерства обороны в составе следственно-оперативных групп обследовали все участки города, где были найдены боеприпасы и оружие «Вагнеров».

Таким образом, правоохранители нашли и изъяли патроны, ручной пулемёт Калашникова (РПК), гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный бронетранспортер (БТР), УАЗ «Патриот», пулеметные ленты и другое.

В ходе мятежа бойцы ЧВК «Вагнер» под руководством Пригожина в полной боеготовности утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и двинулись в направлении Москвы, напоминает «Радиоточка НСН».

