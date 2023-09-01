Politico: Киев получит первые 10 танков Abrams в середине сентября
Украина в середине сентября получит первые 10 американских танков Abrams. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванного представителя Пентагона.
«Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября», — указал собеседник издания.
Сейчас техника находится в Германии, где проходит ремонт, отмечает RT. В дальнейшем машины передадут Киеву. Ожидается, что танки позволят ВСУ получить необходимое преимущество в контрнаступлении, пишет Ura.ru.
Как отметил представитель командования Армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл, Вашингтон намерен ускорить доставку 31 танка для Украины к осени. По словам военного, около 200 украинцев прошли тренировку на учебных танках на американских полигонах в Германии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru