Politico: Киев получит первые 10 танков Abrams в середине сентября

Украина в середине сентября получит первые 10 американских танков Abrams. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванного представителя Пентагона.

Украина получит танки Abrams без передовой электроники

«Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября», — указал собеседник издания.

Сейчас техника находится в Германии, где проходит ремонт, отмечает RT. В дальнейшем машины передадут Киеву. Ожидается, что танки позволят ВСУ получить необходимое преимущество в контрнаступлении, пишет Ura.ru.

Как отметил представитель командования Армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл, Вашингтон намерен ускорить доставку 31 танка для Украины к осени. По словам военного, около 200 украинцев прошли тренировку на учебных танках на американских полигонах в Германии.

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ФОТО: РИА Новости
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