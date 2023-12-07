«По периметру страны»: Погранвойсками призвали «прикрыть» все границы
Политолог, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло заявил НСН, что в случае создания погранвойск туда надо направлять срочников.
Политолог, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло в эфире НСН предположил, что погранвойска расположат по всему периметру России.
Ранее депутаты Госдумы одобрили поправки, которые разрешают проходить военную службу по призыву в органах ФСБ, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он подчеркнул, что речь идет о службе исключительно в Пограничной службе ФСБ.
«Если речь идет о создании полноценных пограничных войск, то там, безусловно, должны быть срочники, военнослужащие по призыву. Я здесь вижу правильное, грамотное решение юридического вопроса. При СССР пограничные войска прикрывали границу по всему периметру и размещались вдоль границы неравномерно. Это зависит от природных условий, какой ландшафт, соответственно, различные типы ландшафта требуют привлечения различных по общему сил и средств. Если пограничные войска будут установлены, то прикрытие потребуется по всей линии границы - от Владивостока и Сахалина до границы с Финляндией. Скорее всего, будет плюс-минус одинаковое количество контингента на всех границах, необходимое для несения службы и выполнения боевых задач», - сказал собеседник НСН.
Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что призывникам понравится возможность проходить службу в органах Федеральной службы безопасности.
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