Песков: Все службы и ведомства во время мятежа Пригожина исполняли свою работу

По его словам, президент России Владимир Путин отметил высокий уровень консолидации ВС РФ и спецслужб и выразил признательность, в том числе сотрудникам, которые были на Соборной площади.

Между тем, Песков отказался подтверждать или опровергать информацию Дмитрия Киселева о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин получил из бюджета 1,7 трлн рублей, и посоветовал обратиться с этим вопросом к самому Киселеву.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытка вооруженного мятежа в России 23-25 июня провалилась прежде всего благодаря верности военных присяге и воинскому долгу, напоминает RT.

