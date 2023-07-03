Песков: Все службы и ведомства во время мятежа Пригожина исполняли свою работу

Спецслужбы и госорганы России выполняют свои функции должным образом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос об удовлетворенности Кремля работой ФСБ в момент мятежа 24 июня.

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По его словам, президент России Владимир Путин отметил высокий уровень консолидации ВС РФ и спецслужб и выразил признательность, в том числе сотрудникам, которые были на Соборной площади.

Между тем, Песков отказался подтверждать или опровергать информацию Дмитрия Киселева о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин получил из бюджета 1,7 трлн рублей, и посоветовал обратиться с этим вопросом к самому Киселеву.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытка вооруженного мятежа в России 23-25 июня провалилась прежде всего благодаря верности военных присяге и воинскому долгу, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СпецслужбыЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинДмитрий Песков

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