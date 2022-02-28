Песков призвал не искать «двойного дна» в приказе Путина о силах сдерживания
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил смысл заявления Владимира Путина о переводе сил сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
«Там нет ни второго смысла, ни двойного дна - там четко сказано. Стратегическим силам сдерживания - это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
27 февраля президент России в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. Путин также отметил, что Запад вводит нелегитимные санкции, а высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.
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