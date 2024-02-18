Песков назвал время первого сообщения Путину об освобождении Авдеевки

Первые доклады об освобождении Авдеевки министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сделали президенту РФ Владимиру Путину в 04:00 17 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Авдеевка под флагом России: Зеленский сдает укрепрайон за деньги Запада

По его словам, следующий доклад глава государства заслушал в 11:00.

«Накануне, 17 февраля, в 04:00 министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11:00 военачальники снова были на докладе у президента», — цитирует Шойгу RT.

Утром 17 февраля Шойгу и Герасимов доложили главнокомандующему и президенту РФ, что «операция фактически завершена».

О том, что Авдеевка перешла под влияние российских войск, Владимиру Путину сообщили после обеда.

Ранее командующий группировкой войск «Таврия» Вооруженных сил Украины Александр Тарнавский сообщил, что на заключительном этапе вывода подразделений из Авдеевки «некоторое количество» украинских бойцов попали в плен, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Сергей ШойгуВладимир ПутинПутинПрезидент РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры