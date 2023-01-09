Песков: Кремль доверяет информации Минобороны о ходе СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ является единственным и легитимным источником информации о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что в Кремле абсолютно доверяют информации оборонного ведомства.
«В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным и единственным, легитимным, полным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является министерство обороны», - заключил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что информация является эффективным оружием борьбы, и отметил, что в интернете много обмана и лжи, там ничему нельзя верить, сообщает RT.
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