Первые подразделения российских военных прибыли в Белоруссию

Первые подразделения ВС РФ, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыли в Белоруссию. Об этом сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.

По его словам, до 9 февраля в республике будет создана группировка войск, после чего начнутся совместные учения, они пройдет с 10 до 20 февраля.

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Цель учений - отработка оборонительной операции по отражению внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

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еще в декабре договорились отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах.

Ранее на брифинге сотрудник Госдепартамента США высокого ранга заявила, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии в феврале якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления. Между тем, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что маневры российских войск в Белоруссии могут свидетельствовать, наоборот, о желании избежать конфликта в Донбассе.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Военные УченияБелоруссия
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