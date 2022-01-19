Первые подразделения российских военных прибыли в Белоруссию
Первые подразделения ВС РФ, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыли в Белоруссию. Об этом сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.
По его словам, до 9 февраля в республике будет создана группировка войск, после чего начнутся совместные учения, они пройдет с 10 до 20 февраля.
Цель учений - отработка оборонительной операции по отражению внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко
еще в декабре договорились отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах.
Ранее на брифинге сотрудник Госдепартамента США высокого ранга заявила, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии в феврале якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления. Между тем, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что маневры российских войск в Белоруссии могут свидетельствовать, наоборот, о желании избежать конфликта в Донбассе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Лавров выразил готовность укреплять отношения с Кот-д'Ивуаром
- Макрон заявил, что Россия приносит Европе много пользы
- Первые подразделения российских военных прибыли в Белоруссию
- Меркель отказалась работать в ООН
- СМИ: главврач «Матросской Тишины» задержан по подозрению в коррупции
- Организаторы «еврейской Нобелевки» отметили создателей «Спутника V»
- Джонсон отменил вакцинные паспорта и обязательные маски
- Актриса из «Петербургских тайн» умерла в 49 лет
- Токаев раскритиковал «безынициативное» поведение экс-министра обороны Казахстана
- Российскому биатлонисту Латыпову продлили карантин перед Олимпиадой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru