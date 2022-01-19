Первые подразделения российских военных прибыли в Белоруссию

Цель учений - отработка оборонительной операции по отражению внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.



Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко

еще в декабре договорились отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах.

Ранее на брифинге сотрудник Госдепартамента США высокого ранга заявила, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии в феврале якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления. Между тем, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что маневры российских войск в Белоруссии могут свидетельствовать, наоборот, о желании избежать конфликта в Донбассе.



