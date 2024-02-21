Первая группа украинских летчиков завершит обучение управлением F-16 к лету
Первая группа украинских летчиков завершит в США обучение управлению истребителями F-16 к лету 2024 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган.
По данным телеканала, пилоты обучаются на полигоне в городе Тусон в штате Аризона. Там тренируются три группы летчиков по четыре человека каждая. Предполагается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август.
Обучение украинских летчиков управлению F-16 Вашингтон одобрил в прошлом году, США также допустили поставку истребителей на Украину в 2024 году.
Передать украинской армии истребители F-16 уже согласились Нидерланды, Дания и Норвегия. Обучение украинских пилотов и технического персонала идет в Дании и Великобритании, также в этом участвуют США, Нидерланды, Бельгия, Швеция и Франция.
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