Первая группа украинских летчиков завершит обучение управлением F-16 к лету

Первая группа украинских летчиков завершит в США обучение управлению истребителями F-16 к лету 2024 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган.

По данным телеканала, пилоты обучаются на полигоне в городе Тусон в штате Аризона. Там тренируются три группы летчиков по четыре человека каждая. Предполагается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август.

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Обучение украинских летчиков управлению F-16 Вашингтон одобрил в прошлом году, США также допустили поставку истребителей на Украину в 2024 году.

Передать украинской армии истребители F-16 уже согласились Нидерланды, Дания и Норвегия. Обучение украинских пилотов и технического персонала идет в Дании и Великобритании, также в этом участвуют США, Нидерланды, Бельгия, Швеция и Франция.



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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИстребители

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