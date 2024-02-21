Первая группа украинских летчиков завершит обучение управлением F-16 к лету

Первая группа украинских летчиков завершит в США обучение управлению истребителями F-16 к лету 2024 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган.

По данным телеканала, пилоты обучаются на полигоне в городе Тусон в штате Аризона. Там тренируются три группы летчиков по четыре человека каждая. Предполагается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август.