Пентагон заключил контракты на $1,8 млрд для модернизации военных кораблей

Как отметили в ведомстве, десять организаций получили контракты по фиксированной цене на $944 млн на ремонт, техническое обслуживание и модернизацию кораблей Военно-морских сил США. Работы планируют провести на судах без атомных установок.

При этом Пентагон заключил отдельное соглашение для «перезарядки топлива и ремонта» атомного авианосца «Гарри Трумэн». Стоимость контракта — $913 млн.

Между тем американское военное ведомство сообщило о планах начать переговоры о замене военного присутствия коалиции в Ираке на двустороннее взаимодействие, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

