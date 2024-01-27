Пентагон заключил контракты на $1,8 млрд для модернизации военных кораблей
Министерство обороны США заключило контракты на модернизацию и ремонт военных кораблей на сумму более $1,85 миллиарда. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Как отметили в ведомстве, десять организаций получили контракты по фиксированной цене на $944 млн на ремонт, техническое обслуживание и модернизацию кораблей Военно-морских сил США. Работы планируют провести на судах без атомных установок.
При этом Пентагон заключил отдельное соглашение для «перезарядки топлива и ремонта» атомного авианосца «Гарри Трумэн». Стоимость контракта — $913 млн.
Между тем американское военное ведомство сообщило о планах начать переговоры о замене военного присутствия коалиции в Ираке на двустороннее взаимодействие, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Эквадоре после начала беспорядков задержали 3 886 человек
- Эксперт Шутов: Датчик освещенности смартфона не может следить за его владельцем
- В Красном море танкер Trafigura загорелся после обстрела хуситов
- Пентагон заключил контракты на $1,8 млрд для модернизации военных кораблей
- Суд ООН призвал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа
- В «Росатоме» заявили, что сделают все для сдачи ледокола «Ленинград» раньше срока
- Звезда «Слова пацана» Кемстач провел тренировку с футболистами «Зенита»
- Telegraph: США решили вернуть ядерное оружие в Великобританию
- В Германии неизвестный захватил четырех заложников в кафе
- Рэперу Моргенштерну запретили въезд в Дубай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru