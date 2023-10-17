Пентагон подтвердил подготовку военнослужащих к отправке на Ближний Восток
Глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ о переводе в состояние повышенной готовности и подготовке к возможной переброске на Ближний Восток двух тысяч военнослужащих, сообщает ТАСС.
Как говорится в распространенном письменном заявлении заместителя пресс-секретаря министра обороны США Сабрины Сингх, это повысит способность военного ведомства «быстро реагировать на меняющуюся обстановку в сфере безопасности на Ближнем Востоке».
«В настоящее время решения о переброске каких-либо сил не принимались», - отметила она.
Ранее в американских СМИ появилась информация, глава Пентагона приказал американским военным «быть готовыми к развертыванию» к отправке на Ближний Восток для поддержки Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru