Пентагон подтвердил подготовку военнослужащих к отправке на Ближний Восток

Как говорится в распространенном письменном заявлении заместителя пресс-секретаря министра обороны США Сабрины Сингх, это повысит способность военного ведомства «быстро реагировать на меняющуюся обстановку в сфере безопасности на Ближнем Востоке».

«В настоящее время решения о переброске каких-либо сил не принимались», - отметила она.

Ранее в американских СМИ появилась информация, глава Пентагона приказал американским военным «быть готовыми к развертыванию» к отправке на Ближний Восток для поддержки Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

