Патрушев заявил, что в регионах Центральной России была усилена ПВО
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в регионах Центрального федерального округа было совершено 128 терактов, большая часть которых — с использованием беспилотников, сообщает РИА Новости.
По его словам, в условиях увеличения числа обстрелов с территории Украины была усилена противовоздушная оборона, а также «приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры».
«Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам. Приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий», — отметил секретарь Совбеза.
Он добавил, что граничащим с Украиной областям были напправлены дополнительные средства на укрепление линий территориальной обороны.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под Белгородом системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru