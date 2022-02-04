Отряд российских десантных кораблей прибыл в Сирию

Шесть российских больших десантных кораблей (БДК) прибыли в сирийский Тартус. Об этом сообщает Минобороны.

В Черном море начались военно-морские учения РФ

Как отметили в ведомстве, отряд БДК Северного и Балтийского флотов "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и "Калининград", завершив переход вокруг Европы, прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учения ВМФ РФ.

«Общая протяженность перехода составила более 6000 морских миль», — подчеркнули в Минобороны.

Суда пополнят в Тартусе запасы топлива, питьевой воды и продовольствия, а затем продолжат поход, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КораблиВМФ РФСирия
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