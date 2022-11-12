Освобожденный из плена боец НМ ДНР рассказал об издевательствах СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) жестоко обращались с военнопленными и постоянно били их. Об этом рассказал освобожденный из плена сержант Народной милиции Донецкой народной республики Артур Клинов.

Сержант Народной милиции ДНР рассказал о пытках в украинском плену

«Когда ты едешь с СБУ, ты в таком нервном состоянии, напряжении, тебе надевают мешок (на голову), наручники затягивают как надо, наклоняют, получаешь "Крымский загар" как минимум, а потом по проступкам», — сообщил военный в беседе с РИА Новости.

Сержант пояснил, что «крымский загар» — это сильный удар по спине, после которого на теле остается гематома.

Кроме того, Клинов рассказал, что работники СБУ всегда носили маски, били пленных на дознании, а тех, «кто что-то недоговорил на допросе», били током. При этом сержант НМ ДНР отметил, что сотрудники судебного конвоя выглядели гораздо мягче СБУ, так как не били военнопленных.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СБУПленныеДНР
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