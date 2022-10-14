Москалькова сообщила о жалобах на некорректное вручение повесток

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала об обращениях к ней с жалобами на некорректное вручение повесток в военкомат. Об этом она сообщила ТАСС.

«Ко мне поступали обращения о некорректном призыве. Это обижает людей, мы презюмируем добропорядочность наших людей, большинство готово выполнить свой долг, конечно, их обижает, когда к ним приходят ночью с повесткой. Такие обращения у нас были, и неоднократно», - сказала Москалькова.