Москалькова сообщила о жалобах на некорректное вручение повесток
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала об обращениях к ней с жалобами на некорректное вручение повесток в военкомат. Об этом она сообщила ТАСС.
«Ко мне поступали обращения о некорректном призыве. Это обижает людей, мы презюмируем добропорядочность наших людей, большинство готово выполнить свой долг, конечно, их обижает, когда к ним приходят ночью с повесткой. Такие обращения у нас были, и неоднократно», - сказала Москалькова.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов рассказал об известном ему случае "облавы на уклонистов" от мобилизации возле станции метро «Щелковская» в Москве. Он указал на «моральный и общественно-политический вред и последствия от таких действий».
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