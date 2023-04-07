Офицеру Магомедову из Дагестана посмертно присвоили звание Героя России
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что уроженцу республики старшему лейтенанту Шамилю Магомедову из Тарумовского района посмертно присвоено звание Героя России.
В своём Telegram-канале он рассказал, что офицер с первых дней участвовал в спецоперации. По его словам, в селе Борщевая Харьковской области взвод Магомедова попал в окружение и два дня оборонялся.
«На третий день украинские националисты пошли в атаку. Тогда дагестанский герой поднял гранатомёт на крышу здания и стал обстреливать противника, давая возможность своим сослуживцам отойти. Шамиль погиб, но память о человеке с несгибаемым характером мы сохраним навсегда», - написал Меликов.
Ранее президент РФ Владимир Путин учредил медаль «За храбрость», которой будут награждать «за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности», в том числе, посмертно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- Экспортная пошлина на ячмень РФ с 12 апреля взлетит вдвое
- На Запорожье подготовили эшелонированную линию обороны к наступлению ВСУ
- Офицеру Магомедову из Дагестана посмертно присвоили звание Героя России
- В России уменьшился отток клиентов из попавших под санкции банков
- Власти Казахстана отрицают отправку военной техники в России
- СМИ: Си Цзиньпин старался убедить Макрона выйти из полного подчинения США
- Минобороны РФ: ВС уничтожили 260 военных ВСУ на донецком направлении
- Стало известно время и место прощания с военкором Владленом Татарским
- Большунов победил в гонке на 15 км в Кубке России
- Рубль отыграл часть потерь на улучшенной оценке дефицита бюджета РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru