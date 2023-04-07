Офицеру Магомедову из Дагестана посмертно присвоили звание Героя России

В своём Telegram-канале он рассказал, что офицер с первых дней участвовал в спецоперации. По его словам, в селе Борщевая Харьковской области взвод Магомедова попал в окружение и два дня оборонялся.

«На третий день украинские националисты пошли в атаку. Тогда дагестанский герой поднял гранатомёт на крышу здания и стал обстреливать противника, давая возможность своим сослуживцам отойти. Шамиль погиб, но память о человеке с несгибаемым характером мы сохраним навсегда», - написал Меликов.

Ранее президент РФ Владимир Путин учредил медаль «За храбрость», которой будут награждать «за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности», в том числе, посмертно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».