Новый глава Минобороны Украины пообещал сделать все для «возвращения» территорий
6 сентября 202315:58
Новый глава министерства обороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях пообещал вернуть контроль над территориями, которые Киев считает своими.
По его словам, он намерен сделать для этого «всё возможное и невозможное».
«Сделаю всё возможное и невозможное для победы Украины для победы Украины», - написал украинский министр.
Ранее Верховная Рада Украины назначила Рустема Умерова новым министром обороны страны, на этом посту он сменил Алексея Резникова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru