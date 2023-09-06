Новый глава Минобороны Украины пообещал сделать все для «возвращения» территорий

Новый глава министерства обороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях пообещал вернуть контроль над территориями, которые Киев считает своими.

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По его словам, он намерен сделать для этого «всё возможное и невозможное».

«Сделаю всё возможное и невозможное для победы Украины для победы Украины», - написал украинский министр.

Ранее Верховная Рада Украины назначила Рустема Умерова новым министром обороны страны, на этом посту он сменил Алексея Резникова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
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