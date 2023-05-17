Новую самоходную пушку 2С25М могут поставить в ВС России в 2024 году

Как отметили в организации, сейчас специалисты корректируют конструкторскую документацию и готовят ее к предъявлению межведомственной комиссии.

«Параллельно с этим ведется подготовка производства для начала серийного выпуска машин. При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году», — указали в холдинге.

Пушка 2С25М прошла государственные испытания в первой половине прошлого года, напоминает РИА ФАН. Машина, оснащенная 125-миллиметровой пушкой 2А75-1, по огневой мощи соответствует танку Т-90МС и создается для Воздушно-десантных войск, пишет Ura.ru. Дальность поражения 2С25М составляет более 5 км, скорость машины с экипажем из трех человек может достигать 70 км/ч по суше, до 10 км/ч — по воде.

