Новую самоходную пушку 2С25М могут поставить в ВС России в 2024 году
Вооруженные силы РФ могут получить модернизированную самоходную противотанковую пушку (СПТП) 2С25М в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Как отметили в организации, сейчас специалисты корректируют конструкторскую документацию и готовят ее к предъявлению межведомственной комиссии.
«Параллельно с этим ведется подготовка производства для начала серийного выпуска машин. При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году», — указали в холдинге.
Пушка 2С25М прошла государственные испытания в первой половине прошлого года, напоминает РИА ФАН. Машина, оснащенная 125-миллиметровой пушкой 2А75-1, по огневой мощи соответствует танку Т-90МС и создается для Воздушно-десантных войск, пишет Ura.ru. Дальность поражения 2С25М составляет более 5 км, скорость машины с экипажем из трех человек может достигать 70 км/ч по суше, до 10 км/ч — по воде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru