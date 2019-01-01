Новости за ночь: Россия не вошла в топ-5 стран по военным расходам

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочий день в зимнее время на один час для повышения КПД, пишут «РИА Новости». По словам парламентария, в темное время года людям надо меньше работать, чтобы «им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль». Милонов уверен, что в случае реализации его инициативы КПД россиян станет 100-процентным. При этом депутат отметил необходимость обсудить свое предложение с профессиональным сообществом.

