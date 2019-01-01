Новости за ночь: Россия не вошла в топ-5 стран по военным расходам
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Россия не вошла в топ-5 стран по военным расходам
Россия опустилась в рейтинге стран с самыми большими военными расходами, который представил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. Российская Федерация заняла в списке шестую позицию. В первую пятёрку по итогам 2018 года вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на долю которых пришлось 60% мировых военных расходов. Уточняется, что военные траты Соединённых Штатов, которые возглавили рейтинг, составили 649 миллиардов долларов. Всего же военные расходы в мире в минувшем году достигли показателя почти в два триллиона долларов, что более чем на 2,5 процента выше уровня предыдущего года.
Стали известны подробности парада Победы в Москве
В Минобороны России раскрыли подробности предстоящего парада Победы в Москве. Газета «Красная звезда» публикует инфографику, в которой представлен порядок прохождения механизированной колонны и пролета авиации, участвующих в параде на Красной площади. В частности, колонну возглавит советский танк Т-34-85. Также перед трибунами проедут автомобили «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет», танки «Армата», боевые машины поддержки танков, системы ПВО, пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М» и «Ярс». Всего по Красной площади пройдут свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники. Авиационную часть представят 74 летательных аппарата, которые будут разбиты на 17 групп. В небе также появятся пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».
В США произошла стрельба в баптистской церкви
В американском городе Балтимор произошла стрельба недалеко от баптистской церкви. Как сообщает The Sun, шесть человек получили ранения, один погиб. На месте происшествия работают медики и полицейские. Отмечается, что нападение произошло во время пикника. Правоохранителям удалось задержать преступника, пытавшегося скрыться с места преступления. По имеющимся данным, мужчина действовал в одиночку. Напомним, что ранее в Шри-Ланке прогремела серия взрывов в храмах и отелях во время празднования католической Пасхи.
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочий день в зимнее время на один час для повышения КПД, пишут «РИА Новости». По словам парламентария, в темное время года людям надо меньше работать, чтобы «им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль». Милонов уверен, что в случае реализации его инициативы КПД россиян станет 100-процентным. При этом депутат отметил необходимость обсудить свое предложение с профессиональным сообществом.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей