Немецкий генерал заявил о гибели большого количества офицеров ВСУ

Украинская армия потеряла большое количество командиров, заявил генерал бундесвера Андреас Марлоу. Об этом сообщает Reuters.

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По словам немецкого военачальника, Киев больше всего волнует подготовка сержантов и офицеров.

«Потому что профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие погибли или получили ранения», — отметил Марлоу.

Генерал добавил, что ВСУ нужны «свежие кадры».

Между тем депутат партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что контрнаступление украинских войск провалилось, несмотря на поставки западного вооружения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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