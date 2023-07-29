Немецкий генерал Фрейдинг раскрыл «цену» разминирования в ходе контрнаступления ВСУ
Самой кровавой частью контрнаступления Украины является разминирование. Так считает глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг. Об этом он заявил в беседе с агентством DPA.
«Иногда специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполняя опасную для жизни работу вручную. Они часто подвергаются обстрелу противника <…>. Многие специалисты по разминированию были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления», — приводит цитату бригадного генерала РИА Новости.
Сославшись на данные Госдепартамента США, Фрейдинг рассказал, что «потенциально заминированная площадь» украинской территории приравнивается половине площади Германии. В такой ситуации следовать принципу НАТО «натолкнуться на мины, увернуться, обойти» невозможно – это становится крайне кровавым отмечает RT.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls, что США ошиблись в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в конфликт на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru