«Иногда специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполняя опасную для жизни работу вручную. Они часто подвергаются обстрелу противника <…>. Многие специалисты по разминированию были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления», — приводит цитату бригадного генерала РИА Новости.



Сославшись на данные Госдепартамента США, Фрейдинг рассказал, что «потенциально заминированная площадь» украинской территории приравнивается половине площади Германии. В такой ситуации следовать принципу НАТО «натолкнуться на мины, увернуться, обойти» невозможно – это становится крайне кровавым отмечает RT.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls, что США ошиблись в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в конфликт на Украине.



