Немецкий депутат заявил о строящемся на Украине центре для ремонта танков
Депутат бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер в своих соцсетях заявил, что на западе Украины строится ремонтный центр для танков и иной техники.
По его словам, строительство ведёт немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft.
Он отметил, что запуск завода значительно повысит эффективность, так как не потребуется дорогостоящая транспортировка бронетехники за границу, при этом механики смогут обучаться прямо на месте.
«Деньги немецких налогоплательщиков используются с пользой и что наша военная помощь не теряет своей ценности», - заключил Фабер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru