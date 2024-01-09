Немецкий депутат заявил о строящемся на Украине центре для ремонта танков

По его словам, строительство ведёт немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft.

Он отметил, что запуск завода значительно повысит эффективность, так как не потребуется дорогостоящая транспортировка бронетехники за границу, при этом механики смогут обучаться прямо на месте.

«Деньги немецких налогоплательщиков используются с пользой и что наша военная помощь не теряет своей ценности», - заключил Фабер.

