Назначен врио главкома ВКС России
Назначен временно исполняющим обязанности главкома ВКС России, сообщает РИА Новости.
Им стал начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов.
Ранее он был врио главкома ВКС, когда генерал Сергей Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне спецоперации. О его отставке стало известно 22 августа.
Во время «мятежа Пригожина» Суровикин записал видео, где призывал бойцов «Вагнера» сложить оружие. После разрешения конфликта с главой «оркестрантов» Евгением Пригожиным СМИ писали, что генерала задержали. По информации СМИ, Суровикин мог быть одним из военных, который знал о грядущем мятеже и поддерживал его. С тех пор генерал пропал из публичного поля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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