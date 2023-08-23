Назначен врио главкома ВКС России

Им стал начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов.

Ранее он был врио главкома ВКС, когда генерал Сергей Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне спецоперации. О его отставке стало известно 22 августа.

Во время «мятежа Пригожина» Суровикин записал видео, где призывал бойцов «Вагнера» сложить оружие. После разрешения конфликта с главой «оркестрантов» Евгением Пригожиным СМИ писали, что генерала задержали. По информации СМИ, Суровикин мог быть одним из военных, который знал о грядущем мятеже и поддерживал его. С тех пор генерал пропал из публичного поля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

