На орбиту вывели спутник для Минобороны
Ракета «Союз-2.1а», которая стартовала в четверг с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат для Минобороны России. Об это м сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что аппарат получил название «Космос-2567». Им будут управлять Космические войска страны.
Со спутником поддерживается телеметрическая связь, его бортовые системы работают в штатном режиме. Сведения о спутнике внесены в каталог объектов системы контроля космического пространства, добавили в ведомстве.
Ранее в НАСА рассказали о потенциально опасном астероиде.
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