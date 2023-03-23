На орбиту вывели спутник для Минобороны

Ракета «Союз-2.1а», которая стартовала в четверг с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат для Минобороны России. Об это м сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый орбитальный полет Starship может состояться в апреле

Отмечается, что аппарат получил название «Космос-2567». Им будут управлять Космические войска страны.

Со спутником поддерживается телеметрическая связь, его бортовые системы работают в штатном режиме. Сведения о спутнике внесены в каталог объектов системы контроля космического пространства, добавили в ведомстве.

Ранее в НАСА рассказали о потенциально опасном астероиде.

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Фото: roscosmos.ru
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