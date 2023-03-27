Москалькова подтвердила передачу Украиной пяти тяжелораненых российских пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что Украина передала пятерых тяжелораненых российских военнослужащих.
«Я подтверждаю, что такое событие произошло»,— ответила омбудсмен на вопрос «Интерфакса». Москалькова также отметила важность продолжения процесса репатриации.
Украина на прошлой неделе сообщила о передаче России всех тяжелораненых пленных, которых можно было транспортировать. Их число не называлось.
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер ранее сообщила, что были задокументированы до 25 случаев расправы украинскими солдатами над российскими военнопленными с начала вооруженного конфликта, передает НСН.
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