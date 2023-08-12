Морпех ВСУ рассказал, что спецслужбы Украины сдали его российским военным
Украинские войска бросили своего морпеха в Херсонской области, а впоследствии Служба безопасности Украины, завербовав мужчину как агента на российской территории, фактически сдала его РФ. Об этом рассказал сам военный, украинский пленный Владимир Реул, передает РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, в 2022 году во время обстрела в районе Копани его подразделение забыло бойца на подконтрольной РФ территории. Реул поселился здесь, не выдавая принадлежность к ВСУ. Спустя полгода украинские спецслужбы завербовали мужчину как агента.
«Выходил Бабак Игорь — с Новой Каховки СБУшник — давал задание давать координаты дислокации войск Российской Федерации. Взамен обещал переправить меня через реку на подконтрольную территорию Украины», — отметил пленный.
После сотрудник спецслужбы поручил Реулу собирать данные об армии России в Каховском районе. Мужчина передавал информацию в мессенджере WhatsApp и карточной онлайн-игре «Дурак». Далее Бабак предложил эвакуировать бойца на подконтрольную Киеву территорию: Реул должен был сказать позывной «Галичина», придя в определенное место.
«Когда я пришел в это место, сказал это слово, я, получается, попал: меня взяли, пленили сотрудники вооруженных сил (России)», — поделился бывший морпех.
Ранее попавший в плен украинский разведчик заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, армия Украины понесла большие потери, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу
- Кулеба: Украина будет бороться с призывами к переговорам с Россией
- Морпех ВСУ рассказал, что спецслужбы Украины сдали его российским военным
- В России начали производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»
- Шапша: В Калужской области сбили беспилотник
- Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дербенте
- Шойгу проверил российскую группировку войск в арктической зоне
- В Кабардино-Балкарии один человек погиб в результате обвала горных пород
- В конгрессе США потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Киеву
- Посетителей Приморского океанариума эвакуировали из-за угрозы взрыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru