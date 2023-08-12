Морпех ВСУ рассказал, что спецслужбы Украины сдали его российским военным

Как отметил собеседник агентства, в 2022 году во время обстрела в районе Копани его подразделение забыло бойца на подконтрольной РФ территории. Реул поселился здесь, не выдавая принадлежность к ВСУ. Спустя полгода украинские спецслужбы завербовали мужчину как агента.

«Выходил Бабак Игорь — с Новой Каховки СБУшник — давал задание давать координаты дислокации войск Российской Федерации. Взамен обещал переправить меня через реку на подконтрольную территорию Украины», — отметил пленный.

После сотрудник спецслужбы поручил Реулу собирать данные об армии России в Каховском районе. Мужчина передавал информацию в мессенджере WhatsApp и карточной онлайн-игре «Дурак». Далее Бабак предложил эвакуировать бойца на подконтрольную Киеву территорию: Реул должен был сказать позывной «Галичина», придя в определенное место.

«Когда я пришел в это место, сказал это слово, я, получается, попал: меня взяли, пленили сотрудники вооруженных сил (России)», — поделился бывший морпех.

Ранее попавший в плен украинский разведчик заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, армия Украины понесла большие потери, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».