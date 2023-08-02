МО РФ впервые заявило об уничтожении самоходной гаубицы «Богдана» в зоне СВО

Российские военные за сутки уничтожили на южнодонецком направлении более 210 военнослужащих Вооружённых сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

СМИ сообщили о «колоссальном» числе раненых военных ВСУ при наступлении

В сообщении говорится, что также были уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Кроме того, в военном ведомстве впервые заявили об уничтожении колёсной самоходной гаубицы «Богдана».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения российской армии уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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