МО РФ впервые заявило об уничтожении самоходной гаубицы «Богдана» в зоне СВО
Российские военные за сутки уничтожили на южнодонецком направлении более 210 военнослужащих Вооружённых сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что также были уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
Кроме того, в военном ведомстве впервые заявили об уничтожении колёсной самоходной гаубицы «Богдана».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения российской армии уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru