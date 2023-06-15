МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Южная группировка войск за сутки отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, отчиталось Минобороны РФ в четверг, 15 июня.

Бои шли в районах населенных пунктов Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка ДНР, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пасечник: В ЛНР нет следов начала контрнаступления ВСУ

Он также утверждает, что в районах населенных пунктов Артемово, Звановка, Выемка и Авдеевка российские военные нанесли ракетные удары по подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил ранее сегодня, что украинское контрнаступление еще не началось. Он пояснил, что продолжается «тестирование», военные проверяют, где оборона противника слабее. Цель ударов ВСУ - уничтожить как можно больше российской техники и военных.

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