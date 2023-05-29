МО РФ: сбиты 14 беспилотников, три ракеты «Storm Shadow» и 13 снарядов РСЗО HIMARS
Минобороны России сообщило о сбитии 14 беспилотников, трех крылатых ракет «Storm Shadow» и 13 снарядов РСЗО HIMARS.
Минобороны наградило военных моряков за уничтожение катеров, атаковавших российский корабль «Иван Хурс»
В оборонном ведомстве также отчитались о поражении ангара с вооружением и военной техникой 126-й бригады теробороны в районе Берислава Херсонской области. Между тем, российские силы уничтожили два склада с украинскими боеприпасами в районе населенного пункта Максимильяновка в ДНР.
Также отмечается, что на купянском направлении российскими силами были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Ранее в Артемовске уничтожили отряд белорусских наемников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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