МО РФ: сбиты 14 беспилотников, три ракеты «Storm Shadow» и 13 снарядов РСЗО HIMARS

Минобороны России сообщило о сбитии 14 беспилотников, трех крылатых ракет «Storm Shadow» и 13 снарядов РСЗО HIMARS.

Минобороны наградило военных моряков за уничтожение катеров, атаковавших российский корабль «Иван Хурс»

В оборонном ведомстве также отчитались о поражении ангара с вооружением и военной техникой 126-й бригады теробороны в районе Берислава Херсонской области. Между тем, российские силы уничтожили два склада с украинскими боеприпасами в районе населенного пункта Максимильяновка в ДНР.

Также отмечается, что на купянском направлении российскими силами были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Ранее в Артемовске уничтожили отряд белорусских наемников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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