Мишустин потребовал обеспечить военных всем необходимым до февраля
Все недостающие материально-технические средства для российских военных должны быть направлены не позднее февраля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава кабмина также поручил в еждневном режиме восполнять военную технику, чтобы Вооруженные силы РФ могли выполнять поставленные задачи в рамках проведения специальной военной операции на Украине.
Как сообщает РИА Новости, Мишустин подтвердил, что все планы по производству авиационной, автомобильной техники, а также средств защиты для нужд СВО уже реализованы.
Ранее президент России Владимир Путин ранее назначил Медведева первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии. Возглавляет эту комиссию сам Путин. В интервью НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что новое назначение может быть попыткой «железной рукой» пресечь махинации в военно-промышленных корпорациях.
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