Мишустин потребовал обеспечить военных всем необходимым до февраля

Все недостающие материально-технические средства для российских военных должны быть направлены не позднее февраля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина также поручил в еждневном режиме восполнять военную технику, чтобы Вооруженные силы РФ могли выполнять поставленные задачи в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

Как сообщает РИА Новости, Мишустин подтвердил, что все планы по производству авиационной, автомобильной техники, а также средств защиты для нужд СВО уже реализованы.

Ранее президент России Владимир Путин ранее назначил Медведева первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии. Возглавляет эту комиссию сам Путин. В интервью НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что новое назначение может быть попыткой «железной рукой» пресечь махинации в военно-промышленных корпорациях.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинПромышленностьВоенная Операция
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