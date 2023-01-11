Минск и Москва нарастили силы ПВО региональной группировки

Белоруссия и Россия нарастили силы ПВО региональной группировки войск Союзного государства. Об этом сообщается в Telegram-канале минобороны Белоруссии.

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Отмечается, что зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство.

Ранее госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что региональная группировка войск Белоруссии и России имеет оборонительные цели и рассчитана прежде всего на защиту западных границ Союзного государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РоссияБелоруссия
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