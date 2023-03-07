Минобороны заявило об освобождении из плена 90 российских военных

В ведомстве отметили, что в плену российским военным «грозила смертельная опасность», в настоящее время освобождённым «оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь».

В сообщении говорится, что Военно-транспортная авиация ВКС РФ военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что из украинского плена на родину вернулись девять военнослужащих и священник, пишут «Известия».