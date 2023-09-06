Минобороны: За сутки перехвачены 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»
Средства противовоздушной обороны перехватили двенадцать снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.
«Уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее военное ведомство сообщило об отражении четырех атак ВСУ на запорожском направлении, изменений в тактическом положении сил РФ нет, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru