Минобороны: За сутки перехвачены 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»

«Уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее военное ведомство сообщило об отражении четырех атак ВСУ на запорожском направлении, изменений в тактическом положении сил РФ нет, пишет RT.

