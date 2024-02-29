Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении
29 февраля 202412:19
Российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» взяли рубежи и нанесли поражение противнику из числа 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад в районах Бердычей, Северного, Орловки и Первомайского.
Ранее самоходные гаубицы «Гиацинт-С» уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Балицкий: Вопросов об остановке Запорожской АЭС нет
- Глава ВОЗ заявил о гибели 30 тысяч человек в секторе Газа
- «Несут бред просто какой-то»: Путин об обвинениях России в нападении на Европу
- Путин назвал вбросами сообщения о планах РФ на ядерное оружие в космосе
- Путин: Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию
- В ООН заявили, что Израиль устроил «бойню» в Газе
- Путин сообщил о поставке комплекса «Сармат» в российские войска
- Путин: Россия сделает все, чтобы достичь целей спецоперации
- Путин: Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела
- Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru