Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

ВС РФ освободили населенный пункт Петровское на авдеевском направлении

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» взяли рубежи и нанесли поражение противнику из числа 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад в районах Бердычей, Северного, Орловки и Первомайского.

Ранее самоходные гаубицы «Гиацинт-С» уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияМинобороны

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