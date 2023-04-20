Минобороны сообщило о завершении проверки Тихоокеанского флота

В военном ведомстве дали высокую оценку результатам проверки. Минобороны отметило готовность Тихоокеанского флота к отражению агрессии вероятного противника с морских и океанских направлений.

Внезапная проверка ТОФ началась 14 апреля. К ней привлекли более 25 тысяч военнослужащих.

Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц переведен на должность главы новосозданного штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Он стоял во главе ТОФ с октября 2010 года, передает «Радиоточка НСН».

