Минобороны сообщило о завершении проверки Тихоокеанского флота
Министерство обороны России сообщило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ), пишут СМИ.
В военном ведомстве дали высокую оценку результатам проверки. Минобороны отметило готовность Тихоокеанского флота к отражению агрессии вероятного противника с морских и океанских направлений.
Внезапная проверка ТОФ началась 14 апреля. К ней привлекли более 25 тысяч военнослужащих.
Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц переведен на должность главы новосозданного штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Он стоял во главе ТОФ с октября 2010 года, передает «Радиоточка НСН».
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