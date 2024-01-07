Минобороны: РВСН в 2024 году проведут семь пусков МБР

В ведомстве уточнили, что за последние пять лет проведено свыше 20 пусков МБР.

Ранее в Минобороны заявили о завершении перевооружения РВСН и постановке на боевое дежурство комплексов «Ярс». Они пришли на смену МБР «Тополь».

В декабре на боевое дежурство в Бологовском ракетном соединении заступил пол с комплексом «Ярс». В РВСН также отметили, что были повышены боевые возможности в Козельском и Ясненском ракетных соединениях, передает «Радиоточка НСН».

