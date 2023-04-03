Минобороны: российские системы ПВО перехватили 10 снарядов HIMARS и «Смерч»

В военном ведомстве также отчитались об уничтожении двух боевых бронированных машин, гаубицы Д-30 и порядка 75 солдат ВСУ на Купянском направлении. На Краснолиманском направлении российские силы уничтожили около 50 украинских военных, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубицу Д-30;

Отмечается, что ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожили порядка 45 украинских солдат, два пикапа, гаубицу Д-30, а также одну самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. На Херсонском направлении российские военные уничтожили около 10 солдат ВСУ, два автомобиля, а также одну самоходную гаубицу «Акация».

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что киевским режимом 26 марта была осуществлена попытка совершения атаки беспилотником «Стриж».

