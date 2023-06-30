Минобороны России: Пять атак противника отразили ВС РФ на донецком направлении
На донецком направлении отражены пять атак противника в ДНР, сообщили в российском министерстве обороны.
В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении более 50 военных и САУ «Гвоздика» ВСУ на краснолиманском направлении. В районе Времевского выступа российские силы отбили атаку мотопехотной роты ВСУ, отметили в Минобороны.
Российские средства ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и сбили 10 украинских беспилотников. Также на запорожском направлении была пресечена попытка украинской стороны провести разведку боем, в следствие чего была уничтожена украинская ДРГ.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы 27 июня нанесли удар по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. В результате были ликвидированы до 50 офицеров ВСУ, в том числе два генерала, до 20 зарубежных наемников и военных советников, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru