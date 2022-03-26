Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Искандером» украинского «Бука»
26 марта 202214:30
Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры уничтожения российским оперативно-тактическим комплексом «Искандер» зенитно-ракетного комплекса «Бук», стоящего на вооружении ВСУ, в Киевской области.
В ведомстве сообщают, что контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом.
Ранее Минобороны РФ показало кадры пусков ракет «Калибр» по объектам ВСУ в Житомирской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru