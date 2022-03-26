Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Искандером» украинского «Бука»

Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры уничтожения российским оперативно-тактическим комплексом «Искандер» зенитно-ракетного комплекса «Бук», стоящего на вооружении ВСУ, в Киевской области.

«Одесса, Киев и Николаев»: Военный аналитик предрек штурм главных городов Украины

В ведомстве сообщают, что контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом.

Ранее Минобороны РФ показало кадры пусков ракет «Калибр» по объектам ВСУ в Житомирской области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФВооружениеИскандер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры