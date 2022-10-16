Минобороны РФ: Уничтожено более 350 украинских военных

Минобороны России заявило, что Вооруженные Силы России за минувшие сутки уничтожили сообщило более 350 украинских военных, а также 11 танков на николаево-криворожском направлении.

ВС РФ уничтожили планы ВСУ по наступлению на Херсонском направлении

Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 16 октября.

Отмечается, что, кроме этого, российские военные вывели из строя18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.

Ранее ВС России в течение суток наносили удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели достигнуты, все объекты поражены, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 16 октября.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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