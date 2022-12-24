Минобороны РФ: Уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников на Донбассе

Кремль: Путин обсудил по телефону с главой Азербайджана Алиевым ситуацию на азербайджанско-армянской границе Президент Белоруссии Лукашенко посетил Центр подготовки космонавтов в Звездном городке СКР: организатор нелегального дома престарелых в Кемерове задержан, ему предъявлено обвинение Орбан: Венгрия заинтересована в сохранении экономических отношений с РФ СМИ: ученые реконструировали лицо фараона Египта Рамзеса II