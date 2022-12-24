Минобороны РФ: Уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников на Донбассе
24 декабря 202216:03
В Минобороны РФ заявили, что в минувшие Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали на Донецком направлении сводную тактическую группу иностранных наемников.
Также сообщается, что в районе Раздоловки в ДНР нанесли поражение подразделению 10-й бригады ВСУ.
Ранее журналисты «Русской весны» сообщили, что на Украине в зоне специальной военной операции (СВО) России уничтожены двое наемников из Грузии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru