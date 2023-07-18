Минобороны заявило об ударе возмездия по местам подготовки терактов на Украине

Уточняется, что российские силы также уничтожили хранилища топлива в районах Николаева и Одессы объемом около 70 тысяч тонн. Из этих хранилищ горячее поставлялось для обеспечения украинской военной техники на фронте, отметили в российском министерстве обороны.

Пожары и детонация зафиксировали на пораженных украинских объектах под Николаевом и Одессой после российского удара возмездия, подчеркнули в Минобороны.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что украинская армия может потерпеть полное поражение в ближайшее время, напоминают «Известия».

