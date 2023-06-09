Минобороны РФ предложило присвоить статус ветерана оборонявшим приграничные территории

Российское Минобороны предлагает наделять статусом ветерана боевых действий военных, которые обороняют приграничные территории.

Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам ВОВ

Уточняется, что речь идет о защите субъектов, прилегающих к районам проведения спецоперации.

Накануне президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов бесплатно выдавать земельные участки героям СВО.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести для индивидуальных предпринимателей, имеющих статус ветерана боевых действий, льготную ставку 3% по упрощённой системе налогообложения, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВетераныСпецоперация

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