Минобороны РФ обещает соблюдать ограничения ДСНВ по ядерным зарядам

Российская сторона намерена соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных зарядов, прописанные в Договоре с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны России Евгений Ильин.

Он выступил на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам, по обороне и безопасности. Таким образом Ильин прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина временно приостановить участие Москвы в ДСНВ, о чём было объявлено в ходе лглашения послания Федеральному собранию.