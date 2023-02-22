Минобороны РФ обещает соблюдать ограничения ДСНВ по ядерным зарядам
Российская сторона намерена соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных зарядов, прописанные в Договоре с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны России Евгений Ильин.
Он выступил на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам, по обороне и безопасности. Таким образом Ильин прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина временно приостановить участие Москвы в ДСНВ, о чём было объявлено в ходе лглашения послания Федеральному собранию.
Ильян также подчеркнул, что процедура обмена соответствующими уведомлениями с Вашингтоном будет выполняться в полном объёме. По словам представителя Минобороны, также на регулярной основе контролируется деятельность США как по выполнению своих обязательств, так и по нарушениям.
Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подвел черту последних 30 лет и дал понять Западу, что у России серьезные намерения. Об этом заявил в пресс-центре НСН член Высшего совета движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов.
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